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    У неймовірну спеку кияни залишилися без води (адреси)

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    У неймовірну спеку кияни залишилися без води (адреси)

    Вода зникла через аварії на мережі

    У п’ятницю, 14 червня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Олеся Гончара, 51;
    • вул. Автозаводська, 5.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Зокрема, з вечора 14 червня до ранку 16 червня не буде води у будівлях на чотирьох вулицях міста.

    Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.
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