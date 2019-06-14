У неймовірну спеку кияни залишилися без води (адреси)
Вода зникла через аварії на мережі
У п’ятницю, 14 червня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Олеся Гончара, 51;
- вул. Автозаводська, 5.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Зокрема, з вечора 14 червня до ранку 16 червня не буде води у будівлях на чотирьох вулицях міста.
Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.