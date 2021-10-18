У ніч на 20 жовтня столичне метро і наземний транспорт працюватимуть довше
Можливе закриття на вхід трьох станцій метро
У ніч на 20 жовтня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину. Це пов'язано із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Реал» (Мадрид), повідомляє пресслужба КП «Київський метрпоолітен».
Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».
«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.
Також у ніч на 20 жовтня рух деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на годину. Про це повідомляє КП «Київпастранс».
Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:
- тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
- трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
- автобусних у режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.