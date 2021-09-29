Збитки київського метро за перше півріччя перевищили мільярд гривень

Через карантин пасажиропотік у столичному метро зменшився

Від перевезень пасажирів за шість місяців 2021 року підземка заробила 768,65 млн грн

Збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн. Про це стало відомо з відповіді начальника управління стратегічних комунікацій підприємства на запит «Фокуса».

Так, протягом перших шести місяців 2021 року Київський метрополітен отримав майже 1,55 млрд грн доходу, з яких:

768,65 млн грн – від перевезень пасажирів;

637,68 млн грн – фінансування з бюджету;

74,14 млн грн – від раніше отриманих державних грантів, пов'язаних з активами (у сумі нарахованої амортизації);

49,06 млн грн – від інших робіт і послуг;

7,96 млн грн – від надання площ в оренду;

12,47 млн грн – від іншого.

Витрати КП «Київський метрополітен» за перше півріччя 2021 року склали понад 2,73 млрд грн, з яких:

2,447 млрд грн – собівартість реалізованої продукції;

121,06 млн грн – адміністративні витрати;

68,87 млн грн – інші операційні витрати;

43,16 млн грн – фінансові витрати;

50,39 млн грн – інші витрати.

За весь 2020 рік доходи столичного метрополітену склали 3,77 млрд грн. Витрати підприємства за 2020 рік склали 4,87 млрд грн.

Відповідно збиток КП «Київський метрополітен» за 2020 рік склав понад 1,18 млрд грн.

До слова, наразі у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.