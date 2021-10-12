Пасажири шоковані: у вагоні київського метро влаштували базар і салон краси (фото, відео)

У підземці провели незвичайний перформанс

12 жовтня пасажири київського метрополітену були здивовані, побачивши у вагонах ятки з продуктами, одягом, технікою. Крім того, надавалися послуги салонів краси. Фото з підземки з’явились у соцмережах.

Як з’ясувалося, це був перформанс.

Заступниця керівника Київського метрополітену Наталка Макогон розповіла, що таким чином показали, у що може перетворитися метро, якщо пасажири будуть підтримувати нелегальну торгівлю своїми гривнями.

«Концентрат всього, що ми бачимо щодня, паралельно слухаючи заклики не жертвувати кошти невідомим особам та не купувати товари у невстановлених місцях та дотримуватися правил. Переконана, що музика має бути у концерт-холах, торгівля у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги у салонах, магазинах і точно не в метро!» – зазначила Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Вона подякувала Управлінню поліції в метрополітені за щоденну роботу. «Бо на кожного нелегального торгівця в підземці, як тільки підходить поліцейський, з'являється три захисники, які розповідають про «скрутні часи і політичну ситуацію». Але знаю, що де не купують, туди не приходять продавати», – додала Макогон.