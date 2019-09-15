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    У новому законі про столицю може не бути посади голови КМДА

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    У новому законі про столицю може не бути посади голови КМДА

    Замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів

    У новій редакції закону про столицю може не бути посади голови Київської міської державної адміністрації.

    Про це заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю «Лівий берег».

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    За словами Корнієнка, замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.

    «Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому по децентралізації, не буде глав ОДА», – заявив він.

    На питання, «навіщо вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА в принципі потрібна», він відповів, що це право президента.

    Раніше повідомлялося, що «Слуги народу» хочуть проголосувати новий закон про столицю 8 грудня.

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