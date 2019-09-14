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    У Києві чоловік викинувся з вікна

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    У Києві чоловік викинувся з вікна - У Києві чоловік викинувся з вікна
    У Києві чоловік викинувся з вікна

    З якого саме поверха з 32-х випав чоловік - невідомо

    У Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинулася людина, повідомляє Еспресо.

    На вулиці Жилянській мешканці одного з будинків спочатку почули сильний удар, а потім виявили жахливу знахідку - закривавлене тіло чоловіка.

    З якого саме поверха з тридцяти двох у будинку випав чоловік - невідомо, але сила удару була такою, що він зім'яв парапет під' їзд та ще й розбив скло під'їзду.

    Медики швидкої допомоги по прибуттю лише констатували смерть.

    На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група, працівникам якої і доведеться встановити чи це було самогубство, наприклад, викликане осінньою депресією, або ж ця трагедія має кримінальний слід.

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