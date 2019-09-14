У Києві чоловік викинувся з вікна
У Києві чоловік викинувся з вікна
З якого саме поверха з 32-х випав чоловік - невідомо
У Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинулася людина, повідомляє Еспресо.
На вулиці Жилянській мешканці одного з будинків спочатку почули сильний удар, а потім виявили жахливу знахідку - закривавлене тіло чоловіка.
З якого саме поверха з тридцяти двох у будинку випав чоловік - невідомо, але сила удару була такою, що він зім'яв парапет під' їзд та ще й розбив скло під'їзду.
Медики швидкої допомоги по прибуттю лише констатували смерть.
На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група, працівникам якої і доведеться встановити чи це було самогубство, наприклад, викликане осінньою депресією, або ж ця трагедія має кримінальний слід.