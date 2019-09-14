У Києві чоловік викинувся з вікна



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У Києві чоловік викинувся з вікна

З якого саме поверха з 32-х випав чоловік - невідомо

У Шевченківському районі Києва вранці 14 вересня з вікна викинулася людина, повідомляє Еспресо.

На вулиці Жилянській мешканці одного з будинків спочатку почули сильний удар, а потім виявили жахливу знахідку - закривавлене тіло чоловіка.

З якого саме поверха з тридцяти двох у будинку випав чоловік - невідомо, але сила удару була такою, що він зім'яв парапет під' їзд та ще й розбив скло під'їзду.

Медики швидкої допомоги по прибуттю лише констатували смерть.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група, працівникам якої і доведеться встановити чи це було самогубство, наприклад, викликане осінньою депресією, або ж ця трагедія має кримінальний слід.