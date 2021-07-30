У парку в Києві співатимуть оперні солісти

Перший концерт спецпроєкту «Опера в місті» відбувся 2 липня

Спецпроєкт познайомить слухачів з різними музичними епохами та вокальними техніками й допоможе закохатися в оперне мистецтво

У п’ятницю, 30 липня, у парку Шевченка в Києві відбудеться другий концерт спецпроєкту «Опера в місті». Звучатимуть арії з опер, романси та пісні у виконанні молодих українських вокалістів, чиї імена вже відомі далеко за межами нашої країни. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Спецпроєкт, що започаткований Фондом «Відкрита музика міста», познайомить слухачів з різними музичними епохами та вокальними техніками й допоможе закохатися в оперне мистецтво в усьому його різноманітті.

У програмі прозвучать арії з опер та камерні твори Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля Гуно, Джакомо Пуччіні, Петра Чайковського, Гюстава Шарпантьє, Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Джоаккіно Россіні, Жака Оффенбаха та Ріхарда Вагнера.

Більше дізнатися про талановитих учасників концерту публіка зможе під час public talk та особистого спілкування з виконавцями — поміж музичними номерами.

Виконавці:

Анастасія Поважна (сопрано),

Роман Перевертун (баритон),

Олександра Д‘яченко (мецо-сопрано),

Ігор Поважний (тенор),

Юлія Погребняк (сопрано)

Концертмейстрка — Яна Самосьєва.

Ведуча концерту — Руслана Данилів.

Коли: 30 липня о 19:00.

Де: сцена біля фонтану (вхід до парку зі сторони бульвару Шевченка).

Вхід вільний.