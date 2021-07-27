Через російську чи мовний закон? Green Grey прибрали з концерту до Дня Незалежності

Гурт вважає, що їх «намагаються стерти з історії», а Офіс президента каже про бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті

Відомий гурт Green Grey заявив у Facebook, що Офіс президента спершу запросив виконавців для участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою.

Зазначається, що виконавці мали заспівати російськомовну пісню «Под дождем», один зі своїх найперших хітів.

Гурт стверджує, що наприкінці травня 2021 року Офіс президента запросив їх для участі в концерті до Дня Незалежності. Уже відбувалося обговорення сценарію, подробиць виступу й технічних деталей.

«І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?» – йдеться у повідомленні Green Grey. Гурт вважає, що так «їх намагаються стерти з історії».

Натомість у коментарі «Уніан» пресслужба Офісу президента заявила, що причиною відмови Green Grey в участі у концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову.

На Банковій форму цього висловлювання вважають «некоректною», а «бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним».

Нагадаємо, у липні 2021 року вокаліст гурту Дмитро Муравицький висловився в Instagram щодо набуття чинності положень мовного закону: «Чимчикуй за мавчиками!». І супроводив ці слова непристойним жестом із середнім пальцем.

До слова, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».