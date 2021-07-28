«Файне місто». СБУ дозволила виступати російським гуртам на фестивалі в Тернополі

Фестиваль «Файне місто» розпочався 28 липня і триватиме до 1 серпня

2017 року російські гурти виступали в окупованому Криму, а трирічна заборона на в’їзд для них уже закінчилася

Служба безпеки України завершила перевірку російських громадян, які приїдуть на фестиваль «Файне місто» у Тернопіль, і не виявила підстав забороняти їм виступати. Йдеться про учасників російських гуртів «Louna», «Порнофільми», «Wildways» та «Anacondaz». Про це інформує Zaxid.net.

Із заявою про необхідність перевірки цих гуртів до СБУ 19 липня звернувся мер Тернополя Сергій Надал, отримавши низку звернень від активістів «Правого сектора Тернопільщини».

«Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі «Файне місто», завершилася 27 липня. Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам немає», – розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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2017 року російські гурти виступали в окупованому Криму, а трирічна заборона на в’їзд для них уже закінчилася.

Нагадаємо, що частина із цих гуртів не вперше виступатиме на фестивалі «Файне місто». Так, «Порнофільми» уже виступали у Тернополі у 2017 та 2018 роках, а «Wildways» – у 2019-му.

Сам фестиваль «Файне місто» розпочався 28 липня і триватиме до 1 серпня.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема в Києві відбувся концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Нагадаємо, що російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Як відомо, українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

Також співачка Світлана Лобода, яка зараз переважно виступає в Росії, днями прилетіла в Україну.

Нещодавно відома українська співачка Таїсія Повалій, яка жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну.

А скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

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