81-річний український художник вперше презентував свої картини

Мрія всього життя чоловіка здійснилась у рамках благодійного проєкту

81-річний український художник Лук’ян Мацюк здійснив мрію всього життя і вперше відкрив свою виставку картин. Картини презентовані в Києві, в торговельно-розважальному центрі Dream Town.

Мрія художника здійснилася у рамках всеукраїнського благодійного проєкту «Ділися усмішкою» – збирають мрії бабусь і дідусів з усієї України та втілюють їх у життя.

«Я не можу не малювати: увесь мій дім завішаний картинами, хоча більшість робіт я дарую родичам і друзям у різних країнах – від Польщі до Австралії, – розповів Лук'ян Мацюк. – На одну картину йде близько тижня. Переважно пишу пейзажі: це й озеро Синевир у Карпатах, й осінні етюди, і гора Аюдаг, яку бачив лише на фото. Усе життя я мріяв, щоб мої картини побачили тисячі людей, і досі не можу повірити, що це стало реальністю. Я присвячую свою першу виставку покійній дружині, з якою ми прожили душа в душу понад 60 років. Впевнений, вона була б за мене безмежно щаслива».

На виставці можна буде побачити понад 11 робіт художника. Ось деякі з них:

Виставка діє у ТРЦ Dream Town 1 (Оболонський проспект, 1-б), 3-й поверх

Побачити картини Мацюка можна до 21 серпня 2021 року.