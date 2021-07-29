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    81-річний український художник вперше презентував свої картини

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    Озеро Синевір, картина Лук'яна Мацюка - 81-річний український художник вперше презентував свої картини
    Озеро Синевір, картина Лук'яна Мацюка
    Фото організаторів виставки

    Мрія всього життя чоловіка здійснилась у рамках благодійного проєкту

    81-річний український художник Лук’ян Мацюк здійснив мрію всього життя і вперше відкрив свою виставку картин. Картини презентовані в Києві, в торговельно-розважальному центрі Dream Town.

    Мрія художника здійснилася у рамках всеукраїнського благодійного проєкту «Ділися усмішкою» – збирають мрії бабусь і дідусів з усієї України та втілюють їх у життя.

    «Я не можу не малювати: увесь мій дім завішаний картинами, хоча більшість робіт я дарую родичам і друзям у різних країнах – від Польщі до Австралії, – розповів Лук'ян Мацюк. – На одну картину йде близько тижня. Переважно пишу пейзажі: це й озеро Синевир у Карпатах, й осінні етюди, і гора Аюдаг, яку бачив лише на фото. Усе життя я мріяв, щоб мої картини побачили тисячі людей, і досі не можу повірити, що це стало реальністю. Я присвячую свою першу виставку покійній дружині, з якою ми прожили душа в душу понад 60 років. Впевнений, вона була б за мене безмежно щаслива».

    На виставці можна буде побачити понад 11 робіт художника. Ось деякі з них:

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    81-річний український художник вперше презентував свої картини
    81-річний український художник вперше презентував свої картини
    81-річний український художник вперше презентував свої картини
    81-річний український художник вперше презентував свої картини
    81-річний український художник вперше презентував свої картини

    Виставка діє у ТРЦ Dream Town 1 (Оболонський проспект, 1-б), 3-й поверх

    Побачити картини Мацюка можна до 21 серпня 2021 року.

    Теги: Київ мистецтво виставка
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    81-річний український художник вперше презентував свої картини