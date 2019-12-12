У парку в Солом’янському районі комунальники прибрали гори будівельних відходів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після будівельників у парку залишилися гори відходів, які перешкоджали руху Фото: Солом'янська РДА

Парк було захаращено будівельним сміттям

У Солом’янському районі Києва спільними зусиллями райдержадміністрації та комунальних служб району прибрано територію Ландшафтного парку, яка через призупинення реконструкції була захаращена будівельним сміттям.

Гори таких відходів не тільки перешкоджали під час руху, але й несли загрозу, особливо в зимовий період. Про це повідомляє пресслужба Солом’янської РДА.

«Хоч замовником реконструкції парку є не район, та забезпечення комфортного пересування наших мешканців до початку відновлення робіт – для нас пріоритет! Тому прийнято рішення про негайну ліквідацію завалів!» – наголосив в.о. глави Солом’янської РДА Володимир Бялковський.

Роботи з реконструкції парку були тимчасово призупинені у зв’язку із виявленими помилками в тендерних процедурах КП «Київміськрозвиток», яке є замовником. Після усунення усіх недоліків роботи будуть відновлені.

Водночас Солом’янська адміністрація дякує мешканцям за допомогу та активну участь у життєдіяльності району.