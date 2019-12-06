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    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)

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    Паркан навколо будівництва повалили - Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Паркан навколо будівництва повалили
    Фото: Макс Требухов, LB.ua

    Мешканці Виноградаря виступають проти забудови парку «Крістерова гірка»

    У четвер, 5 грудня, увечері мешканці Виноградаря, які виступають проти знищення парку «Гірка Крістера», знесли паркан будівництва багатоповерхівки, яке вони вважають незаконним.

    Як повідомляє LB.ua, на місці будівництва багатоповерхівки зібралося близько півтори сотні місцевих жителів. Представників партійних чи будь-яких громадських організацій не було.

    Протягом усього дня протестувальників проти будівництва залякували «ті тушки». Але ввечері, побачивши велику кількість людей і журналістів, вони втекли.

    Поліція спочатку намагалася захистити огорожу, але людей це не зупинило. Паркан повністю демонтували, хоча забудовник обгородив його колючим дротом і перев'язав сталевими тросами. Не врятувала його і велика кількість солідолу, яким, за словами місцевих жителів, паркан змастили «ті тушки».

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    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)
    Війна за столичний парк: активісти знову знесли паркан скандальної забудови (фото)

    Нова висотка має з'явитися за адресою Вишгородська, 47Ж. Забудовник - компанія «Будінвест КМ».

    Нагадаємо, на початку листопада біля кінотеатру Шевченка в Києві відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».

    28 листопада активісти вже зносили паркан навколо скандальної забудови на території парку «Крістерова гірка».

    Загалом боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.

    Київ будівництво забудова активісти парк
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