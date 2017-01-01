У Печерському районі відновлено роботу всіх непрацюючих бюветних комплексів

Протягом поточного року в Печерському районі Києва збудовано 1 новий бюветний комплекс і 2 нові артезіанські свердловини.

У Печерському районі Києва відновлена робота всіх непрацюючих бюветів, що знаходяться на балансі СВКП «Київводфонд». Про це під час відкриття відновленого бюветного комплексу повідомила директор «Київводфонду» Світлана Козловська, повідомляє «Главком». «Бюветний комплекс на Кловському



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Бюветний комплекс

Протягом поточного року в Печерському районі Києва збудовано 1 новий бюветний комплекс і 2 нові артезіанські свердловини.

У Печерському районі Києва відновлена робота всіх непрацюючих бюветів, що знаходяться на балансі СВКП «Київводфонд». Про це під час відкриття відновленого бюветного комплексу повідомила директор «Київводфонду» Світлана Козловська, повідомляє «Главком».

«Бюветний комплекс на Кловському узвозі, 7 – це останній із непрацюючих бюветів, який ми відновили у Печерському районі. Комплекс не працював близько восьми років. Глибина артезіанської свердловини тут сягає 158 метрів і знаходиться в межах сеноманського водного горизонту. На бюветі встановлено сучасну систему доочищення, вода повністю відповідає всім державним санітарним нормам. Наразі у Печерському районі працюють усі вісім бюветних комплексів», – зауважила Світлана Козловська.

За її словами, столичні бювети, робота яких системно відновлюється, – це не лише джерело безкоштовної «живої» артезіанської води для пиття та приготування їжі, а й окраса району, куточки для відпочинку.

Протягом 2017 року вже збудовано 4 артезіанські свердловини та 1 новий бюветний комплекс. У планах на наступний рік будівництво 10 нових артезіанських свердловин та 40 капітальних ремонтів бюветних комплексів. Усього на балансі СВКП «Київводфонд» знаходяться 192 бюветні комплекси. Через потребу будівництва нових артезіанських свердловин непрацюючими залишаються 29 бюветів, роботу яких буде відновлено вже протягом наступних років.