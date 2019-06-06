У травні в Києві демонтували майже дві сотні МАФів (фото)



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За п'ять місяців цього року у Києві демонтовано 725 незаконних тимчасових споруд

Протягом травня комунальне підприємство «Київблагоустрій», а також окремі власники тимчасових споруд, які на вимогу інспекторів КП самостійно демонтували свої об’єкти, разом прибрали 182 незаконні тимчасові споруди. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства.

За її даними, у переліку демонтованого протягом травня: намети для сезонної торгівлі, незаконні павільйони, ларьки та кіоски, автомийки та шиномонтаж, торгівельні ролетні ряди, лавки-автопричепи типу «купава», авто з продажу кави та фастфуду, літні майданчики при кафе, барах та ресторанах, незаконні огорожі, зупинкові комплекси з торгівлею, гаражі, підземні ролети, а також дрібні тимчасові споруди, що заважають руху по тротуарах, наприклад, клітки з овочами та самовільно встановлені в зелених зонах атракціони.

Враховуючи статистику демонтованого у столиці протягом січня-квітня поточного року (543 об’єкти), сумарна кількість демонтованих ТС за п’ять місяців 2019-го склала 725 одиниць.

«Наразі у Києві близько 6,2 тисячі законних тимчасових споруд. Їхні власники зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях», - зазначили у «Київблагоустрої».

Як повідомлялося, за тиждень з 13 по 17 травня комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками разом було прибрано 32 незаконні тимчасові споруди.