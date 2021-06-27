У переході між центральними станцями київського метро виявили тіло кур’єра

Один із проходів через інцидент перекрили

У переході між станціями метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» виявили небіжчика. У нього була сумка компанії, що надає послуги з доставки їжі та продуктів. Один із проходів через інцидент перекрили. Про це ідеться у групі «Транспорт Києва», що у Facebook.

«Небіжчик із сумкою «Ракети» в переході між Майданом і Хрещатиком. Один із проходів перекрили», – сказано в дописі.





Раніше в Ірпені Київської області на вулиці Університетській сталася моторошна аварія за участю мотоцикла та автомобіля Ford. Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані.