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    У переході між центральними станцями київського метро виявили тіло кур’єра

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    Метро працює у звичному режимі - У переході між центральними станцями київського метро виявили тіло кур’єра
    Метро працює у звичному режимі
    Фото: apostrophe.ua

    Один із проходів через інцидент перекрили

    У переході між станціями метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» виявили небіжчика. У нього була сумка компанії, що надає послуги з доставки їжі та продуктів. Один із проходів через інцидент перекрили. Про це ідеться у групі «Транспорт Києва», що у Facebook.

    «Небіжчик із сумкою «Ракети» в переході між Майданом і Хрещатиком. Один із проходів перекрили», – сказано в дописі.


    Раніше в Ірпені Київської області на вулиці Університетській сталася моторошна аварія за участю мотоцикла та автомобіля Ford. Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані.

    Теги: метро аварія Facebook транспорт послуги Хрещатик
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    У переході між центральними станцями київського метро виявили тіло кур’єра