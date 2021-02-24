У київській підземці новий колапс: на «Лук’янівській» величезний натовп через ремонт (відео)

Через ремонт ескалаторів пропускна здатність станції значно зменшилась

У вівторок, 23 лютого, на станції метро «Лук’янівська» розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Це призвело до колапсу на станції.

В перший день ремонтних робіт у вечірню годину пік перед турнікетами утворився величезний натовп людей і тиснява.

Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

Працівники метрополітену закликали пасажирів користуватися наземними видами транспорту.

Як повідомлялося, ремонт усіх чотирьох ескалаторів на станції метро «Лук’янівська» триватиме до січня 2022 року.

У метрополітені зазначають, що планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тис. км.

На початку лютого на станції «Контрактова площа» проводилась заміна турнікетів. У зв'язку з цим декілька днів не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Через це на станції у години пік величезна тиснява.