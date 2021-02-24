  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У київській підземці новий колапс: на «Лук’янівській» величезний натовп через ремонт (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До турнікетів станції утворились величезні черги - У київській підземці новий колапс: на «Лук’янівській» величезний натовп через ремонт (відео)
    До турнікетів станції утворились величезні черги
    Фото: скріншот відео

    Через ремонт ескалаторів пропускна здатність станції значно зменшилась

    У вівторок, 23 лютого, на станції метро «Лук’янівська» розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Це призвело до колапсу на станції.

    В перший день ремонтних робіт у вечірню годину пік перед турнікетами утворився величезний натовп людей і тиснява.

    Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

    Працівники метрополітену закликали пасажирів користуватися наземними видами транспорту.

    Як повідомлялося, ремонт усіх чотирьох ескалаторів на станції метро «Лук’янівська» триватиме до січня 2022 року.

    У метрополітені зазначають, що планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тис. км.

    На початку лютого на станції «Контрактова площа» проводилась заміна турнікетів. У зв'язку з цим декілька днів не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Через це на станції у години пік величезна тиснява.

    Теги: метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies