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    Чи зможе електричний самокат їздити під водою: експеримент

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    Блогер протестував електричний самокат під водою - Чи зможе електричний самокат їздити під водою: експеримент

    Блогер протестував електричний самокат під водою

    Блогер перевірив, чи буде працювати електричний самокат якщо його занурити під воду

    Високий рівень захисту від води – це не дивина для сучасної техніки. Наприклад, дорогі смартфони без будь-якої шкоди для них можна занурювати під воду. Деякі навіть вміють під водою робити фото.

    А ось чи можна пірнати на електричному самокаті? Відповідь на це питання вирішив дати автор каналу Mamix Live.

    Для експерименту блогер взяв два самокати: дешевий та більш просунутий з високим рівнем захисту від води.

    Перший самокат перестав працювати ще до того, як його встигли повністю занурити під воду. А ось другий протримався в басейні декілька хвилин. І навіть встиг проїхатися по дну. Але потім теж відмовився працювати.

    Який треба зробити висновок? Якісні самокати добре захищені від води. І вони без проблем долають будь-які калюжі. Але брати з собою такий транспорт на пляж все ж не варто.

    Раніше «Главком.Техно» розповідав, що станеться з двигуном, якщо замість мастила залити колу.

    Теги: транспорт
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