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    Моторошна аварія під Києвом: мотоцикліст на швидкості врізався у авто

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    Мотоцикл на повному ходу врізався в автомобіль - Моторошна аварія під Києвом: мотоцикліст на швидкості врізався у авто
    Мотоцикл на повному ходу врізався в автомобіль
    Фото: dtp.kiev.ua/ Facebook

    Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані

    В Ірпені Київської області на вулиці Університетській сталася моторошна аварія за участю мотоцикла та автомобіля Ford. Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані.

    За попередньою інформацією, один учасник аварії повертав, а другий – швидко їхав зустрічною смугою.

    Мотоцикл на повному ходу врізався в автомобіль. Удар прийшовся у бік легковика, двері перетворились на металобрухт.

    Відео перших хвилин після аварії від очевидців опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Увага! Відео не варто переглядати вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

    Також у п’ятницю, 25 червня, на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі Києва чоловік стріляв з вікна квартири. На місці патрульні побачили чоловіка, який виглядав із вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

    Інспектори затримали 51-річного мешканця квартири. Для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

    Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину у розважальному закладі та травмував відвідувача.

    Теги: УДАР автомобіль аварія чоловік мотоцикл
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    Моторошна аварія під Києвом: мотоцикліст на швидкості врізався у авто