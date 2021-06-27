Моторошна аварія під Києвом: мотоцикліст на швидкості врізався у авто

Мотоцикл на повному ходу врізався в автомобіль

Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані

В Ірпені Київської області на вулиці Університетській сталася моторошна аварія за участю мотоцикла та автомобіля Ford. Мотоцикліст та його пасажирка отримали важкі травми й перебувають у критичному стані.

За попередньою інформацією, один учасник аварії повертав, а другий – швидко їхав зустрічною смугою.

Мотоцикл на повному ходу врізався в автомобіль. Удар прийшовся у бік легковика, двері перетворились на металобрухт.

Відео перших хвилин після аварії від очевидців опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Увага! Відео не варто переглядати вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

Також у п’ятницю, 25 червня, на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі Києва чоловік стріляв з вікна квартири. На місці патрульні побачили чоловіка, який виглядав із вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

Інспектори затримали 51-річного мешканця квартири. Для вилучення речовин і предметів та надання правової кваліфікації його діям викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині чоловік влаштував стрілянину у розважальному закладі та травмував відвідувача.