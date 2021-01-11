У період новорічних свят у Києві понад 700 осіб стали жертвами домашнього насильства

Чотири жінки та чотири дитини потребували тимчасового притулку в «кризових кімнатах»

Із початку 2021 року в Києві зафіксовано 743 звернення стосовно домашнього насильства. Зокрема, до поліції надійшло 629 звернень. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«За перші 10 днів нового року на муніципальну гарячу лінію «15-00» звернулося 114 осіб стосовно домашнього насильства. Із них 84 жінки і 30 чоловіків. Також 4 жінки, з яких найстаршій 82 роки, та 4 дитини, з яких найменшій – 3 роки, опинилися в кризових ситуаціях та потребували тимчасового притулку в «кризових кімнатах». Показники, звісно, не з позитивних, але в цілому, можна констатувати, що сплеску насильства за цей час в місті не сталося», – зазначила Хонда.

Крім того, заступниця голови КМДА нагадала, що постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися телефоном на муніципальну гарячу лінію «15-00» або особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству. Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу.

Також, якщо ви постраждали від домашнього насильство – звертайтеся до поліції за телефоном «102».

Як повідомлялося, у 2020 році до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22688 звернень щодо домашнього насильства.

Солом’янський районний суд Києва засудив до 2 років і двох місяців позбавлення волі 41-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї.