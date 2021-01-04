Ногою в щелепу і праскою по голові: не у всіх киян свята пройшли весело

Подружжю знадобилася шпиталізація внаслідок конфлікту під час свята

У вихідні столичні патрульні отримали виклик у будинок на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці виявили у квартирі жінку та чоловіка, в останнього була серйозна рана голови, повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як пояснили мешканці, у них виник конфлікт, який закінчився бійкою. «Він мене вдарив ногою в щелепу, а я відповіла йому праскою», – так пояснила свій вчинок патрульним заявниця.

Патрульні викликали на місце медиків та слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям учасників.

Подружжю знадобилася шпиталізація.

«Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства – телефонуйте 102. Також нагадуємо телефон урядової гарячої лінії, яка надає психологічні консультації та підтримку постраждалим – 1547», – нагадали правоохоронці.

Як повідомлялося, із початку 2020 року до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22688 звернень щодо домашнього насильства.