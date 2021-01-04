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    Ногою в щелепу і праскою по голові: не у всіх киян свята пройшли весело

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    Правоохоронців викликала жінка, яку вдарив чоловік - Ногою в щелепу і праскою по голові: не у всіх киян свята пройшли весело
    Правоохоронців викликала жінка, яку вдарив чоловік
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Подружжю знадобилася шпиталізація внаслідок конфлікту під час свята

    У вихідні столичні патрульні отримали виклик у будинок на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва.

    Правоохоронці виявили у квартирі жінку та чоловіка, в останнього була серйозна рана голови, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як пояснили мешканці, у них виник конфлікт, який закінчився бійкою. «Він мене вдарив ногою в щелепу, а я відповіла йому праскою», – так пояснила свій вчинок патрульним заявниця.

    Патрульні викликали на місце медиків та слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям учасників.

    Подружжю знадобилася шпиталізація.

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    Ногою в щелепу і праскою по голові: не у всіх киян свята пройшли весело
    Ногою в щелепу і праскою по голові: не у всіх киян свята пройшли весело

    «Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства – телефонуйте 102. Також нагадуємо телефон урядової гарячої лінії, яка надає психологічні консультації та підтримку постраждалим – 1547», – нагадали правоохоронці.

    Як повідомлялося, із початку 2020 року до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22688 звернень щодо домашнього насильства.

    Теги: Національна поліція України Київ домашнє насильство кияни
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