У Києві дебошир зламав руку поліцейському

Дебошир – 30-річний уродженець Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі

Під час затримання порушник чинив опір та завдав тілесних ушкоджень патрульному

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який зламав зап’ястя патрульному поліцейському.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 звернулась неповнолітня дівчина, яка повідомила, що у квартирі на проспекті Правди вітчим у стані алкогольного сп’яніння свариться та погрожує фізичною розправою їй та її матері. Для врегулювання конфлікту на місце події прибув екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці намагались припинити конфлікт мирним шляхом, однак порушник на зауваження не реагував, штовхав поліцейських та поводив себе агресивно. Відтак патрульні прийняли рішення затримати дебошира, вдягнувши на нього кайданки, однак останній чинив опір і вдарив правоохоронця, зламавши йому зап’ястя.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 30-річний уродженець Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Окрім цього, зловмисник систематично притягувався до адміністративної відповідальності за сімейне насилля.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.