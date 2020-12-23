За рік у Києві втричі зросла кількість звернень про домашнє насильство

Від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки та діти

Із початку 2020 року до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22688 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

За її словами, рік тому місто розпочало активну роботу з протидії та запобігання насильству. За цей час створено «Телефон довіри» та відкрито дві кімнати кризового реагування, постійно проводяться інформаційні кампанії, що сприяє руйнуванню стереотипів про домашнє насильство.

«Якщо порівнювати статистику з минулим роком, то кількість звернень зросла втричі. Це означає, що про насильство вже не бояться говорити, оскільки вже створено механізми захисту від кривдника. Велику роль грає і психологічна підтримка наших спеціалістів у Центрі гендерної рівності. За рік на «Телефон довіри» звернулося 4105 людей. Із них – 492 чоловіків. Також до психологів на очних консультаціях звернулося 730 осіб. Чоловіків із них – 147. Тобто від домашнього насильства страждають не тільки жінки, а й чоловіки та діти», – зазначила Марина Хонда.

Вона додала, що «кризовими кімнатами» скористалися 70 осіб, із яких 40 – жінки і 30 – діти. Зокрема, кімнатою на лівому березі Києва, яку було відкрито близько місяця тому, скористалися 14 осіб, із яких 8 – жінки.

Як повідомлялося, за 10 місяців 2020 року до Національної поліції надійшло 174 386 заяв про вчинення правопорушень та інші дії, пов'язані з домашнім насильством. Водночас, для порівняння, за весь 2019 рік правоохоронці отримали 113 763 таких заяв.