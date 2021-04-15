Гранатомети в гаражі. Поліція Харкова виявила величезний склад зброї

У поліції розповіли, що знайшли в гаражі харків’янина

В одному з харківських гаражних кооперативів правоохоронці виявили величезний склад зброї і боєприпасів

У Харкові в гаражному кооперативі поліцейські виявили склад зброї і боєприпасів. Про це повідомила пресслужба харківського управління Нацполіції.

Під час обшуку в гаражному кооперативі у Харкові поліцейські виявили та вилучили два гранатомети РПГ-26, три кулемети ПКМ, ручний кулемет РПК та ствол до нього, два пістолети «Люгера», три пістолети WALTHER, пістолет «Глок-19» з глушником, пістолет «СР-10SI», автомат AGR-47.

До усієї зброї виявлені магазини, споряджені патронами. Окрім того, поліцейські вилучили сім гранат Ф-1 та РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, три тактичні ножі, два пристрої нічного бачення та майже 1,5 тисячі патронів різних калібрів.

Вилучений арсенал направлений на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення 54-річному харків’янину про підозру у скоєнні правопорушення. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Тривають слідчі дії, обшуки. Мету та місце придбання зброї і боєприпасів з’ясовують слідчі.