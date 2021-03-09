Як діяти, якщо ви знайшли бомбу: інструкція від рятувальників

вилучили та знищили майже 70 тисяч вибухонебезпечних предметів

Торік рятувальники вилучили та знищили майже 70 тисяч вибухонебезпечних предметів

Не можна торкатися вибухонебезпечного предмета й краще відійти від нього на безпечну відстань

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку 2021 року вже вилучили та знищили 6 698 вибухонебезпечних предметів, зокрема 12 авіаційних бомб. Впродовж минулої доби, 8 березня, рятувальники здійснили п’ять виїздів, під час яких виявили 32 боєприпаси.

Як повідомили в ДСНС, 7 березня на Дніпропетровщині піротехніків ДСНС залучили до робіт зі знищення застарілого артилерійського снаряда калібру 88 мм, який напередодні 6-го березня виявив чоловік на території кладовища Всебратьське у Кривому Розі. Місце події обстежено, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також на Херсонщині 5 березня піротехніки здійснили виїзд в Каховський район поблизу с. Роздольне, де днем раніше був знайдений вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Виявлену мінометну міну 45 мм фахівці ДСНС вилучили, транспортували на підривний майданчик та знищили.

Також наразі тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Так, упродовж 8 березня підрозділами ДСНС на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,33 га території та виявлено і вилучено 32 ВНП.

Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами.

Що забороняється

торкатися підозрілого предмета або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

У 2020 році Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою передбачено проведення утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин. Згідно з документом, утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням потреби Міноборони в утилізації боєприпасів та обсягів фінансування за відповідною бюджетною програмою.

У грудні рятувальники розповіли, скільки вибухівки знищили у 2020 році.