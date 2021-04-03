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    Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів

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    Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів - Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів

    Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів

    Фото: Пресцентр ООС

    На можливе місце схованки із озброєнням правоохоронцям вказали місцеві мешканці

    Схрон із зброєю та боєприпасами виявили українські правоохоронці під час проведення спільного із військовослужбовцями оперативно-профілактичного відпрацювання небезпечних ділянок на лінії розмежування в Донецькій області. Як повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил, схованка була облаштована в одній із закинутих будівель.

    Також повідомляється, що правоохоронців зорієнтували про ймовірне місцезнаходження боєприпасів під час спілкування з місцевим населенням.

    «Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон. Там були гранати (Ф-1, РГД-5, РГН) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9 кг), гранатомет та протитанкові міни. Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації», – йдеться в повідомленні.

    Наприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

    Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

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    Теги: бойовики на Донбасі ООН Україна боєприпаси Операція Об’єднаних сил
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