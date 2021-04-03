Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів
Правоохоронці Донеччини знайшли схрон із зброєю терористів
На можливе місце схованки із озброєнням правоохоронцям вказали місцеві мешканці
Схрон із зброєю та боєприпасами виявили українські правоохоронці під час проведення спільного із військовослужбовцями оперативно-профілактичного відпрацювання небезпечних ділянок на лінії розмежування в Донецькій області. Як повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил, схованка була облаштована в одній із закинутих будівель.
Також повідомляється, що правоохоронців зорієнтували про ймовірне місцезнаходження боєприпасів під час спілкування з місцевим населенням.
«Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон. Там були гранати (Ф-1, РГД-5, РГН) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9 кг), гранатомет та протитанкові міни. Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації», – йдеться в повідомленні.
Наприкінці березня на Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.
Також Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.
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