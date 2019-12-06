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    У пішохідні переходи на одній з вулиць Києва дорожники вмонтували LED-ліхтарі (відео)

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    LED-ліхтарі встановлено на пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки - У пішохідні переходи на одній з вулиць Києва дорожники вмонтували LED-ліхтарі (відео)
    LED-ліхтарі встановлено на пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки
    Фото: скріншот відео

    Світлодіодні елементи працюють на сонячних батареях

    На вул. Івана Федорова в Києві дорожники встановили світлодіодні елементи для підвищення безпеки руху, які працюють на сонячних батареях.

    Роботи проведено в рамках реконструкції вул. Івана Федорова. Встановлені світлодіодні елементи є вдосконаленою версією світлоповертальних елементів (ВРД). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Ми встановили нові технічні засоби на нерегульованих пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки. У них вмонтовані LED-ліхтарі, які уночі яскраво виблискують. Це додатково сигналізуватиме водіям про дорожню ситуацію», – розповів генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

    Живлення LED-ліхтаря здійснюється від сонячної батареї.

    Густєлєв зазначив, що світлодіодні елементи було безкоштовно передано для встановлення іноземними партнерами за домовленістю мера міста Києва Віталія Кличка.

    Світлодіодні елементи на сонячних батареях використовують у США, Німеччині, Франції, Польщі. Вони посилюють увагу водіїв до дорожньої розмітки.

    Нагадаємо, на перехресті вулиці Васильківської і проспекту Академіка Глушкова поблизу ВДНГ було облаштовано перший в Києві світлодіодний пішохідний перехід.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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