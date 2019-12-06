У пішохідні переходи на одній з вулиць Києва дорожники вмонтували LED-ліхтарі (відео)



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LED-ліхтарі встановлено на пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки Фото: скріншот відео

Світлодіодні елементи працюють на сонячних батареях

На вул. Івана Федорова в Києві дорожники встановили світлодіодні елементи для підвищення безпеки руху, які працюють на сонячних батареях.

Роботи проведено в рамках реконструкції вул. Івана Федорова. Встановлені світлодіодні елементи є вдосконаленою версією світлоповертальних елементів (ВРД). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Ми встановили нові технічні засоби на нерегульованих пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки. У них вмонтовані LED-ліхтарі, які уночі яскраво виблискують. Це додатково сигналізуватиме водіям про дорожню ситуацію», – розповів генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

Живлення LED-ліхтаря здійснюється від сонячної батареї.

Густєлєв зазначив, що світлодіодні елементи було безкоштовно передано для встановлення іноземними партнерами за домовленістю мера міста Києва Віталія Кличка.

Світлодіодні елементи на сонячних батареях використовують у США, Німеччині, Франції, Польщі. Вони посилюють увагу водіїв до дорожньої розмітки.

Нагадаємо, на перехресті вулиці Васильківської і проспекту Академіка Глушкова поблизу ВДНГ було облаштовано перший в Києві світлодіодний пішохідний перехід.