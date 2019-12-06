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    Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено

    • Розсилка
    Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено

    На шляхопроводі будуть працювати ремонтники.

    6 грудня у Києві через ремонтні роботи частково обмежать рух Північним мостом.

    Про це повідомляється на сторінці «Київавтодору» у Facebook.

    Судячи з публікації, від 9:00 до 17:00 рух на мосту у напрямку Троєщини буде перекрито.

    «Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», - зазначили дорожники.

    Рух буде організовано зустрічними смугами.

    Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами обмежень руху на Північному мосту у понеділок не було, роботи перенесли на середу.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

    Київ ремонт Київавтодор
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