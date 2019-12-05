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    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)

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    Тепер на тротуарах неможливо припаркуватися - Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Тепер на тротуарах неможливо припаркуватися
    Фото: КП ШЕУ Печерського району

    На тротуарах бульвару Марії Приймаченко встановлено антипаркувальні стовпчики

    У середу, 4 грудня, працівники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району встановили антипаркувальні стовпчики на тротуарах бульвару Марії Приймаченко.

    Про це повідомляє пресслужба підприємства. 

    Роботи проводилися завдяки сприятливим погодним умовам.

    «Завершились роботи з влаштування антипаркувальних стовпчиків за адресою: вул. Марії Приймаченко ріг бульвару Дружби народів», - поінформували дорожники.

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    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)
    Ще на одній вулиці в центрі Києва з’явилися антипаркувальні стовпчики (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza комунальники встановили антипаркувальні стовпчики. 70 розмежувальних стовпчиків відділили крайню праву смугу руху в місці, де зазвичай було найбільше незаконно припаркованих авто.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 
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