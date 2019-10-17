У покинутій будівлі в Києві виявлено труп (фото)



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Тіло чоловіка знаходилося на ліжку Фото: Інформатор

Тіло на момент виявлення вже почало розкладатися

У четвер, 17 жовтня, близько 8:00 на Куренівці в Києві місцеві жителі виявили в одному з покинутих будинків труп чоловіка.

Тіло виявили в недіючій адміністративній будівлі за адресою вулиця Полкова, 74/76. Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, загиблий, швидше за все, був безхатченком і обладнав собі нічліжку в покинутій будівлі. В одному з приміщень знаходилося зібране з підручних засобів ліжко, пляшки з-під газованої води та інші побутові предмети.

Скоріше за все, чоловік помер уві сні, перевернувшись на живіт і частково накрившись покривалом.

Смерть наступила давно, оскільки труп на момент виявлення почав розкладатися.

На місці події працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події і особу загиблого встановить слідство.