На Київщині п'яний онук позбавив життя свого дідуся
Вбивство сталося через необережність
У місті Бровари сталася трагедія: під час сварки молодик напідпитку штовхнув свого дідуся. Той, втративши рівновагу, впав і вдарився головою об дерев’яні двері.
Щойно надійшло повідомлення про конфлікт між родичами, за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
У будинку правоохоронці виявили молодого чоловіка напідпитку, який зізнався, що посварився зі своїм дідусем і під час бійки штовхнув його. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть 74-річного чоловіка.
26-річного молодика поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України. Він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Тіло потерпілого пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодику та обрання йому міри запобіжного заходу.