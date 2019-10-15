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    На Київщині п'яний онук позбавив життя свого дідуся

    • Розсилка
    На Київщині п'яний онук позбавив життя свого дідуся

    Вбивство сталося через необережність

    У місті Бровари сталася трагедія: під час сварки молодик напідпитку штовхнув свого дідуся. Той, втративши рівновагу, впав і вдарився головою об дерев’яні двері.

    Щойно надійшло повідомлення про конфлікт між родичами, за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У будинку правоохоронці виявили молодого чоловіка напідпитку, який зізнався, що посварився зі своїм дідусем і під час бійки штовхнув його. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть 74-річного чоловіка.

    26-річного молодика поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України. Він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Тіло потерпілого пенсіонера направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодику та обрання йому міри запобіжного заходу.

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