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    Заради розваги 12-річні хлопці забили людину до смерті

    • Розсилка
    Заради розваги 12-річні хлопці забили людину до смерті

    На Одещині поліцейські розкрили вбивство безхатченка

    Заради розваги двоє підлітків забили 56-річного чоловіка до смерті. 

    Подія сталася у Біляївці. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    У сквері біля насосної станції було виявлено тіло невідомого чоловіка з ознаками насилля. Згідно з висновком лікарів, його смерть настала внаслідок перелому черепа. Поліцейські встановили особу загиблого - він виявився місцевим безхатченком.

    Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків події, відпрацювали всіх, хто міг бути причетним до злочину. І вже за день осіб, що так жорстоко розправилися з потерпілим, було встановлено.

    Як з’ясувалося, чоловік став жертвою «розваг» 12-річних хлопців. Гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється у сміттєвому баку, і вирішили «пожартувати». Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками, а коли він, закривавлений, упав, - залишили і пішли геть. В ході санкціонованого обшуку за місцями мешкання неповнолітніх поліцейські вилучили одяг зі схожими на кров слідами, у якому хлопці були у день вбивства.


    Встановлено, що обидва підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

    Наразі досудове слідство за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України триває. Враховуючи, що неповнолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

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