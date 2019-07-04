У полі на Київщині вбили гардеробницю Ради - ЗМІ



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Антоніну Шпір, яка зникла 29 червня, знайшли мертвою в полі Фото: Київ оперативний

Односельці повідомили, що жінку знайшли в полі без одягу і з кляпом у роті

Жінку, яка пропала кілька днів тому в Київській області, знайшли мертвою на кукурудзяному полі. Про сторінці «Київ оперативний» у Facebook повідомили користувачі.

Раніше повідомлялося, що 29 червня 66-річна Антоніна Шпір вийшла з маршрутки Фастів-Юрівка між селами Вільна і Юрівка. Вона направилася через кукурудзяне поле і ліс в село Димінівку. Додому не повернулася, на зв'язок не виходила.

Кілька днів жінку розшукували. За однією з версій, жінка померла насильницькою смертю.

Як повідомляють ЗМІ, жінка працювала гардеробницею у Верховній Раді.

Як повідомили «Стране» місцеві жителі, жінку знайшли в полі без одягу і з кляпом у роті. «Її зґвалтували і вбили. У нас у всіх просто в голові не вкладається. Зараз всі в селі бояться маніяка», - кажуть жителі села.

Коментатори у соцмережі зазначають, що жінка була доброю і позитивною.