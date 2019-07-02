У місті не повинно бути місць, де можна непомітно вбити людину

У Києві це велика проблема

Мовою оригіналу

Мальчика убили недалеко от моего дома. На место, где убийство произошло, можно посмотреть из тысяч окон. Сотни глаз, скорее всего, и смотрели в момент убийства в ту сторону этим жарким июньским вечером. Да и я выходил на балкон, смотрел на это место. И ничего не видел странного, а тем более страшного. И никто из тысяч смотрящих тоже ничего не заподозрил.

Потому что место, куда смотрит тысячи окон, как будто специально приспособлено для убийств, насилия и сокрытия трупов. Это трава выше человеческого роста, плотные кусты, ветвистые деревья на берегу озера Вырлица. Непроглядные заросли в нескольких десятках метров от оживленной трассы, станций метро. Место это неухоженное, запущенное. Там средь бела дня может произойти, что угодно, никто и не заметит.

И происходит. Там страшно в любое время суток, тем более, вечером и ночью. Там живут бомжи, иные асоциальные личности. Там можно наткнуться на вонючие лахи, горы мусора и использованные шприцы с иглами. Там убивают, туда привозят трупы и сбрасывают в воду – трупы в воде и около находят постоянно.

Тем не менее, за неимением нормальных мест для отдыха, там днем располагаются рыбаки, люди ходят купаться (почему же, собственно, мальчик и согласился туда отправиться с будущим убийцей), устраивают пикнички. Но как только спускаются сумерки, там не остается никого. Страшно.

Вот и эта неделя началась с найденного там убитого девятилетнего мальчика. Убийцу быстро нашли и обстоятельства преступления выяснили. А я хочу сказать, что, возможно, трагедии бы не произошло, если бы рядом с огромным жилым массивом (Позняки, Осокорки, Харьковский) не было такого укромного и крайне удобного места для преступления.

Собственно, в большом городе вообще не должно быть таких мест. Это не только вопрос эстетики и удобства отдыха, хотя это тоже немаловажно. Это вопрос элементарной безопасности жизни. В Киеве это большая проблема. Наш город стоит на широкой реке с мало освоенными берегами. Он изобилует озерами, которые, чаще всего находятся в запущенном состоянии. Городские парки Киева переходят в большие лесные массивы. Все это криминогенно опасные районы.

Да, раньше было еще хуже. В том же Дарницком районе, где и озеро Вырлица, есть отличный Парк партизанской славы, который некогда пользовался дурной славой. Сейчас в темное время суток там, конечно, лучше не гулять в одиночку, можно нарваться на пьяную компанию, но все же не так критично, потому что парк расчищен, обустроен.

Когда-то было опасно в Голосеевский парк (лес) далеко заходить. ВДНХ, хоть и людное место, но была полна любителями выпить и побуянить. Дальняя от метро оконечность Гидропарка, глубины Труханова острова и сейчас очень небезопасны. Есть проблема там, где жилые микрорайны стыкуются с лесами и неосвоенными берегами: Виноградарь, Облонь, Лесной… То, что Киев зеленый город и хорош для лесных пикников днем, так же играет против горожан в темное время. Особенно, если территория не освоена, не облагорожена, а значит безлюдна и криминогенно опасна.

Я вижу выход в освоении таких территорий. В Киеве не должно быть мест, где можно вблизи жилых домов незаметно избить кого-то, надругаться, а то и убить человека.

Обязательно нужны полицейские патрули, а еще лучше специальные парковые рейнджеры с полными правами наводить порядок в городских парках и лесах, пресекать нарушения (в том числе пьянство, хулиганство, вандализм, мусорение). А главное, эти патрули должны быть постоянными, работающими днем и ночью, многочисленными, укомплектованными людьми, знающими территорию, хорошо экипированными, оснащенными транспортом (квадроциклы, велосипеды, кони).

Джерело: Сегодня

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»