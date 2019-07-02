На Київщині чоловік забив до смерті власну матір



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Смерть настала в результаті крововтрати, шоку та численних переломів кісток Фото: Нацполіція

Сварка між рідними людьми виникла на побутовому ґрунті

У с. Красилівка Броварського району Київської області сталася трагедія: місцевий житель, перебуваючи вдома, посварився зі своєю матір’ю і вкоротив віку найріднішій людині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Сварка виникла на побутовому ґрунті, внаслідок чого син наніс матері тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Жінка померла на місці. Після проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть настала в результаті крововтрати, шоку та численних переломів кісток», - розповіли в поліції.

Зі слів слідчих, причиною такого непорозуміння між найріднішими людьми могло стати те, що чоловік начебто виявив відсутність своїх грошей, нібито їх взяла матір.

Відомості за вказаним кримінальним правопорушенням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років).

Як повідомлялося, у червні у Солом'янському районі Києва молодик під час сварки побив матір і її співмешканця. 46-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.