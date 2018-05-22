У поліції назвали основні ризики під час фіналу Ліги чемпіонів

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Основною загрозою під час проведення фіналів Ліги чемпіонів є терористична

Серед основних, над запобіганням яких працює поліція Києва під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, – терористична загроза, дрібний криміналітет і масові бійки вболівальників. Про це повідомив голова столичної поліції Андрій Крищенко.

«Основна загроза – терористична. Для її запобігання ми щільно співпрацюємо з СБУ. Також очікуємо активізації дрібного криміналітету – злодіїв, кишенькових злодіїв. Для запобігання цієї загрози на вулицях Києва вже виведені додаткові патрулі», - розповів він, передає 112.ua.

Крім того, можливі бійки між футбольними фанатами. Для цього будуть задіяні додаткові сили правоохоронців.

«Також у Києві збереться багато футбольних фанатів після матчу, хтось буде засмучений поразкою своєї команди, хтось радий перемозі своєї команди. Можливі масові бійки. Для охорони громадського порядку та недопущення таких на вулицях будуть додаткові наряди правоохоронців», - сказав Крищенко.

Крім того, він додав, що всього в столиці під час фіналу ЛЧ чергуватимуть близько 10 тис. правоохоронців. Серед них бійці Нацгвардії, поліцейські столиці, співробітники ДСНС, патрульна поліція та правоохоронці, залучені з інших регіонів.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Станцію метро «Олімпійська» закриють перед початком матчу фіналу Ліги чемпіонів.

У жителів найближчих до НСК «Олімпійський» будинків з особистим авто перевірятимуть паспорти та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати в транспортний периметр буде неможливо.