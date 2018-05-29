У поліції розповіли, як іноземці реагували на зауваження під час фіналу Ліги чемпіонів
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Британські та іспанські фани вразили поліцейських манерою спілкування
Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві іноземні фанати миттєво та чемно реагували на будь-яке звернення поліції.
Про це в ефірі «Громадського» повідомив начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.
«Можна сказати, що британські та іспанські фани вразили поліцейських манерою спілкування. В якому б стані вони не були, на будь-яке звернення вони реагували миттєво та чемно. Невеликої кількості поліцейських було достатньо, щоб підійти, пояснити, що так не можна робити, - і вони одразу заспокоювались. Фани не вчиняли бійок. І нашим громадянам цьому варто повчитись», - сказав Зозуля.
Він додав, що на чергуванні у столиці під час фіналу чемпіонату було достатньо правоохоронців. А сам захід у Києві пройшов без серйозних правопорушень.
«Фани поводилися досить шумно, це зрозуміло. Ми не отримували скарг на їхню поведінку. Виникали якісь конфлікти у місті між фанами іноземними та місцевими, але ця кількість не перевищувала звичайну роботу поліції на вихідні», - сказав Зозуля.
Зазначимо, що станом на вечір 28 травня понад 30 тисяч футбольних фанатів вже покинули територію України.
Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1. За даними поліції, фінал Ліги чемпіонів минув без серйозних порушень. Водночас від іноземних уболівальників надійшло понад 70 звернень.Також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив про плани України прийняти матч за Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.