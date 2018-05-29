У поліції розповіли, як іноземці реагували на зауваження під час фіналу Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична поліція

Британські та іспанські фани вразили поліцейських манерою спілкування

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві іноземні фанати миттєво та чемно реагували на будь-яке звернення поліції.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

«Можна сказати, що британські та іспанські фани вразили поліцейських манерою спілкування. В якому б стані вони не були, на будь-яке звернення вони реагували миттєво та чемно. Невеликої кількості поліцейських було достатньо, щоб підійти, пояснити, що так не можна робити, - і вони одразу заспокоювались. Фани не вчиняли бійок. І нашим громадянам цьому варто повчитись», - сказав Зозуля.

Він додав, що на чергуванні у столиці під час фіналу чемпіонату було достатньо правоохоронців. А сам захід у Києві пройшов без серйозних правопорушень.

«Фани поводилися досить шумно, це зрозуміло. Ми не отримували скарг на їхню поведінку. Виникали якісь конфлікти у місті між фанами іноземними та місцевими, але ця кількість не перевищувала звичайну роботу поліції на вихідні», - сказав Зозуля.

Зазначимо, що станом на вечір 28 травня понад 30 тисяч футбольних фанатів вже покинули територію України.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1. За даними поліції, фінал Ліги чемпіонів минув без серйозних порушень. Водночас від іноземних уболівальників надійшло понад 70 звернень.