Понад 30 тисяч футбольних фанатів вже покинули територію України

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Іноземні вболівальники. Фото: ТСН

Велика кількість уболівальників виїхали з України через автомобільні пункти пропуску

Україна покинули понад 30 тисяч учасників і уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з інформацією, оформлення документів на виїзд, переважно, відбувалося в аеропортах Києва, Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська.

«Зараз співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30 500 учасників і уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА», – повідомляє прес-центрДержавної прикордонної служби України.

Крім того, велика кількість уболівальників виїхали з України через автомобільні пункти пропуску західної ділянки кордону автобусами й автомобілями.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1. За даними поліції, фінал Ліги чемпіонів минув без серйозних порушень. Водночас від іноземних уболівальників надійшло понад 70 звернень.

Також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив про плани України прийняти матч за Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.