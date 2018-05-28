  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Під час фіналу Ліги чемпіонів іноземці 71 раз звернулися у поліції

    • Розсилка
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві - Під час фіналу Ліги чемпіонів іноземці 71 раз звернулися у поліції
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві

    З них 20 мають ознаки кримінального злочину

    Національна поліція України відзвітувала, скільки звернень було зафіксовано від іноземних вболівальників.

    Про це повідомляє прес-служба національної поліції України.

    За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в органи поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян.

    З них 20 мають ознаки кримінального злочину. Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України.

    «Той рівень безпеки, який нам вдалося створити, – високопрофесійний і гідний. Сподіваюся, що надалі будемо підтверджувати свої професійні якості», – підсумував глава Нацполіції Сергій Князєв.

    Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем» закінчився перемогою мадридців з рахунком 3:1.

    Національна поліція України УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ іноземці Ліга чемпіонів Сергій Князєв поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ