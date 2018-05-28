Під час фіналу Ліги чемпіонів іноземці 71 раз звернулися у поліції

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Фінал Ліги чемпіонів у Києві

З них 20 мають ознаки кримінального злочину

Національна поліція України відзвітувала, скільки звернень було зафіксовано від іноземних вболівальників.

Про це повідомляє прес-служба національної поліції України.

За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в органи поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян.

З них 20 мають ознаки кримінального злочину. Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України.

«Той рівень безпеки, який нам вдалося створити, – високопрофесійний і гідний. Сподіваюся, що надалі будемо підтверджувати свої професійні якості», – підсумував глава Нацполіції Сергій Князєв.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем» закінчився перемогою мадридців з рахунком 3:1.