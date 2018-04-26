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    У п’ятницю на двох вулицях Києва не буде води (адреси)

    «Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою
    «Київводоканал» повідомляє про заплановані на п’ятницю, 27 квітня, ремонтні роботи на мережі водопостачання у Києві. Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання. У зв'язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами: 27 квітня з 09.00 до 17.00 – вул. В.
    • 26 Квiтня, 15:11
    • Розсилка

    «Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою

    «Київводоканал» повідомляє про заплановані на п’ятницю, 27 квітня, ремонтні роботи на мережі водопостачання у Києві.

    Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв'язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • 27 квітня з 09.00 до 17.00 – вул. В. Васильківська, 129/21 (ж/б), 121 (музей М. Заньковецької);
    • 27 квітня з 09.30 до 24.00 – вул. Набережно-Хрещатицька, 3 (ж/б).

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби на вул. Грушевського біля Верховної Ради. Внаслідок аварії на дорозі утворився великий автомобільний затор. У будівлі парламенту відсутнє водопостачання. Роботи з розриття проїжджої частини розпочнуться о 22:00 після погодження з дорожніми та іншими службами, інформують у «Київводоканалі».

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