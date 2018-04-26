У п’ятницю на двох вулицях Києва не буде води (адреси)

«Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою

«Київводоканал» повідомляє про заплановані на п’ятницю, 27 квітня, ремонтні роботи на мережі водопостачання у Києві. Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання. У зв'язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами: 27 квітня з 09.00 до 17.00 – вул. В.