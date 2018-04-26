У п’ятницю на двох вулицях Києва не буде води (адреси)
- 26 Квiтня, 15:11
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«Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою
«Київводоканал» повідомляє про заплановані на п’ятницю, 27 квітня, ремонтні роботи на мережі водопостачання у Києві.
Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.
У зв'язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- 27 квітня з 09.00 до 17.00 – вул. В. Васильківська, 129/21 (ж/б), 121 (музей М. Заньковецької);
- 27 квітня з 09.30 до 24.00 – вул. Набережно-Хрещатицька, 3 (ж/б).
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби на вул. Грушевського біля Верховної Ради. Внаслідок аварії на дорозі утворився великий автомобільний затор. У будівлі парламенту відсутнє водопостачання. Роботи з розриття проїжджої частини розпочнуться о 22:00 після погодження з дорожніми та іншими службами, інформують у «Київводоканалі».