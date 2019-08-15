У п’ятницю у Києві відкриється «спортивна» виставка квітів (фото)



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На виставці буде 10 інсталяцій Фото: Київзеленбуд

Квіткова виставка на Співочому полі присвячена Дню Незалежності

У п’ятницю, 16 серпня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкриється традиційна виставка квітів, присвячена Дню Незалежності України. Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».

«Символічно, що на виставці, присвяченій нашій незалежності, ми хочемо говорити про наші перемоги та досягнення. Спорт відкрив Україну для багатьох держав світу. Нашу країну часто асоціюють саме з іменами топ-спортсменів. Наші герої – це сторінки слави в історії українського спорту і молоде покоління переможців, які сьогодні є кумирами для мільйонів», – розповідає в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Головними героями квіткових композицій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички та Василь Ломаченко, Ольга Харлан і Яна Клочкова, Валерій Лобановський та Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Оксана Баюл та ін.

Усього на 10 інсталяціях, створених районними КП УЗН, буде представлено більш ніж 180 тис. квітів різних видів: колеуси, хлорофітум, бегонія, альтернатера, сеткреазія, хвойні чагарники та інші. Для оформлення інсталяцій ландшафтні дизайнери використали також багато елементів різноманітного спортивного інвентарю.

«Печерський ландшафтний парк перетвориться на справжній парк зірок українського спорту. Наша головна мета, щоб гості Співочого поля змогли насолодитися квітковими композиціями, згадати видатних спортсменів, які є гордістю нації, зробити яскраві фото та просто гарно відпочити», – поділився Денис Погорєлко, керівник Grand Event, компанії-оператора Печерського ландшафтного парку.

Кожні вихідні організатори обіцяють захопливу розважальну програму та майстер-класи з різних видів спорту, взяти участь в яких зможуть всі охочі.

Виставка триватиме до 15 вересня 2019 року.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Співоче поле Печерського ландшафтного парку.