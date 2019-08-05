Співоче поле перетвориться на справжній парк зірок українського спорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Співочому полі відкривається виставка квітів до Дня Незалежності України

16 серпня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» стартує традиційна виставка квітів до Дня Незалежності. Цього року тема виставки присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ.

Головними героями квіткових композицій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігуристка Оксана Баюл та ін.

«Усього буде представлено більш як 180 тис. квітів різних видів: колеуси, хлорофітум, бегонія, альтернатера, сеткреазія, хвойні чагарники та інші. Для оформлення інсталяцій наші дизайнери використовували також багато елементів різноманітного спортивного інвентаря», – розповідає в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

«Печерський ландшафтний парк перетвориться на справжній парк зірок українського спорту. Наша головна мета, щоб гості «Співочого поля» змогли насолодитися квітковими композиціями, згадати видатних спортсменів, які є гордістю нації, зробити яскраві фото та просто гарно відпочити», – поділився ідеєю Денис Погорєлко, керівник Grand Event, компанії-оператора Печерського ландшафтного парку.

Виставка триватиме до 15 вересня. Кожні вихідні організатори обіцяють захоплюючу розважальну програму та майстер-класи з різних видів спорту, взяти участь в яких зможуть всі охочі.

Адреса: вул. Лаврська, 33.