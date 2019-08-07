У столиці відкриється виставка на честь героя АТО американського походження



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Українець американського походження Марк Паславський загинув 19 серпня 2014 року під Іловайськом

Виставка, присвячена Марку Паславському, триватиме два місяці

17 серпня в Музеї української діаспори в Києві відбудеться відкриття виставки «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір», присвяченої герою АТО Маркіяну Паславському.

«У чотирьох тематичних залах відвідувачі зможуть ознайомитися із основними сторінками життя Маркіяна: народження в родині вихідців із України, навчання в українській школі, участь в Пласті, становлення світогляду, навчання у військовій академії Вест-Пойнт, служба в 75-у полку рейнджерів США, переїзд в Україну, участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, служба в добровольчому батальйоні «Донбас», участь в боях проти російсько-терористичних військ, загибель під Іловайськом. На виставці будуть представлені артефакти з фондів Музей української діаспори та Національного музею Революції Гідності», - йдеться в анонсі заходу.

Окрема зала виділена під кінозал, де вперше демонструватиметься тізер фільму «Made in Ukraine. Життя за життя», створений Alex Studio Production (режисер Олег Ущенко) за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

Також буде презентовано видання «Заклик діяти» – роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.

Виставковий проект «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір» триватиме до 20 жовтня 2019 року. Окрім експозиції у межах виставки запланована спеціальна програма для відвідувачів: кураторські та авторські екскурсії, кінопокази та дискусії.

Організатори проекту: родина Маркіяна Паславського, Музей української діаспори, Музей історії міста Києва, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності та бійці добровольчого батальйону «Донбас».

Місце проведення: Музей української діаспори, м. Київ, вул. Московська 40-Б (станція метро «Арсенальна»).

Офіційне відкриття: 17 серпня о 16:00

Режим роботи: 18 серпня – 20 жовтня 2019 року, з 10:00. до 18:00. Вихідний – понеділок, останній четвер кожного місяця – санітарний день.

Паславський загинув 19 серпня 2014 року у бою під час звільнення міста Іловайськ Донецької області.

26 серпня 2014 року похований на Аскольдовій могилі у Києві.

Нагороджений орденом Данила Галицького (25.09.2015; посмертно), недержавною нагородою – орденом «Народний Герой України» (09.06.2017; посмертно).

Залишились мати та брат.