У Вільнюсі відкрили виставку, присвячену полоненим українським морякам



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Відвідувачі мали можливість ознайомитись з картинами, які були написані українськими художниками та були присвячені полоненим українським морякам Фото: МЗС України

Захід був організований Фондом Євгена Коновальця, за сприяння литовських та українських волонтерів, МЗС та посольства України в Литви

У Вільнюсі відкрилася виставка на підтримку моряків ВМС України, які перебувають у полоні в Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«8 серпня 2019 року посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, разом із співробітниками посольства, взяв участь у відкритті благодійної виставки картин на підтримку моряків ВМС України, які перебувають у полоні в РФ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захід був організований Фондом Євгена Коновальця (м.Каунас, Литва) за сприяння литовських та українських волонтерів, Міністерства у справах ветеранів України та посольства України в Литві.

У відкритті виставки взяли участь відома українська волонтерка Вікторія Христенко, батько одного з полонених моряків Дмитро Ейдер з донькою Габріелою, литовські активісти, представники української громади та ЗМІ.

Відвідувачі мали можливість ознайомитись з картинами, які були написані українськими художниками та були присвячені полоненим українським морякам.

Відбувся також благодійний аукціон картин авторства ветеранів АТО/ООС та членів їхніх родин, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу родинам моряків, які незаконно утримуються в РФ.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.