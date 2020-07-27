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    На Херсонщині полісмен врятував дітей у морі, але сам загинув

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    Трагедія сталася&nbsp;на Арабатській стрілці - На Херсонщині полісмен врятував дітей у морі, але сам загинув
    Трагедія сталася на Арабатській стрілці

    Співробітник поліції проводив вихідні разом з дружиною на морі

    У Херсонській області потонув правоохоронець, який кинувся рятувати підлітків, яких на надувних колах почало відносити в море.

    Як повідомляє видання «Типовий Херсон», надзвичайна подія сталася на Арабатській стрілці, куди співробітник Новокаховської міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною на відпочинок.

    Повідомляється, що подружня пара поставила намет біля села Стрілецького і вирушила купатися. 33-річний старший сержант побачив, як у море відносить групу підлітків. Він, а також інші відпочиваючі кинулися на допомогу дітям.

    Підліткам допомогли дістатися до берега, однак поліцейський пропав — трохи пізніше його виявили мертвим.

    «Обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство», — зазначила прес-офіцер обласного управління поліції охорони Жанна Нечай.

    Зазначимо, що минулого тижня у річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик. А тижнем раніше на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.

    До слова, на початку липня в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб. Десятеро людей намагалися врятувати дитину. Трагедія сталася біля Олександрії. 

    Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.

    вихідні потонули море
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