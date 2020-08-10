У Києві хлопець стрибнув із Північного мосту і зник безвісти (фото)



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Рідні розшукують хлопця, який стрибнув з мосту

Водолази не знайшли тіло хлопця

У суботу, 8 серпня, у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Це сталося близько 17 години.

На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли.

Рятувальники не виключають, що від удару об воду в шоковому стані хлопець вплив на берег та втратив пам’ять.

Усіх, хто знайде хлопця чи має про нього якусь інформацію, просять повідомляти за телефонами: 0689927911 Степан, 0950879411 Мар’яна.

Як повідомлялося, 1 липня вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.