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    У Києві хлопець стрибнув із Північного мосту і зник безвісти (фото)

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    Рідні розшукують хлопця, який стрибнув з мосту - У Києві хлопець стрибнув із Північного мосту і зник безвісти (фото)
    Рідні розшукують хлопця, який стрибнув з мосту

    Водолази не знайшли тіло хлопця

    У суботу, 8 серпня, у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Це сталося близько 17 години.

    На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли.

    Рятувальники не виключають, що від удару об воду в шоковому стані хлопець вплив на берег та втратив пам’ять.

    Усіх, хто знайде хлопця чи має про нього якусь інформацію, просять повідомляти за телефонами: 0689927911 Степан, 0950879411 Мар’яна.

    Як повідомлялося, 1 липня вранці на поверхні води річки Десенка біля заливу Доманя, що в Деснянському районі столиці, було виявлено тіло людини.

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