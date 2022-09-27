У роботі одного з найбільших інтернет-провайдерів України стався збій (оновлено)

Скарги на зброї в роботі інтернету надходять із різних районів Києва

Мешканці столиці повідомляють про збої у роботі інтернет-провайдера Lanet_ua. Як стало відомо «Главкому», скарги надходять із різних районів Києва. Які причини збоїв поки невідомо.

«Доброго дня. Наразі виникла масова неполадка в мережі. Наші співробітники уточнюють ситуацію. Постараємось налагодити роботу якомога скоріше. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – пояснили «Главкому» причину зникнення інтернету в компанії.

Мережа Lanet – один з найбільших інтернет-провайдерів в Україні. Кількість абонентів становить понад 250 тисяч. За даними nPerf 2020 року, Мережа Lanet очолила рейтинг провайдерів, що надають найшвидший Інтернет. Компанія має три контакт-центри – у Білій Церкві, Кам'янці-Подільському та Рівному.

Станом на 17:00 роботу провайдера відновлено.

Раніше повідомлялося, що команда Google запустила новий інструмент, який покликаний спростити процес видалення користувацьких даних із результатів пошуку.