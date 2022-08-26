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Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Starlink знизив вартість послуг для українців майже вдвічі
SpaceX Ілона Маска знизив для українців вартість інтернету Starlink
фото з відкритих джерел

Нова ціна за послугу супутникового інтернету з 24 серпня складає не $100, а $60 на місяць

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска знизила вартість місячної абонплати за використання супутникового інтернету Starlink для українців майже вдвічі, зі $100 до $60. Про це повідомляє телеграм канал Spravdi Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Термінали супутникового інтернету від Starlink коштують $499, після їх покупки доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100.

«З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів», – йдеться у листі.

Власникам терміналів нічого не потрібно робити для отримання знижки, зниження ціни буде автоматично відображено в рахунках, створених після 24 серпня.

Нова ціна за послугу супутникового інтернету з 24 серпня складає не $100, а $60 на місяць, повідомила SpaceX.

У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на місцеві ринкові умови. Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики.

Раніше повідомлялося, що звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink.

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

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