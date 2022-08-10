Окупація кіберпростору: як Росія захопила інтернет на Херсонщині

На окупованих територіях України цифрова цензура ще жорсткіша, ніж у самій Росії

За кілька тижнів після того, як Росія на початку березня окупувала Херсон, російські військові прийшли до офісів місцевих інтернет-компаній і зажадали відмовитися від контролю над своїми мережами. Про це пише газета New York Times.

«Вони прийшли до них, приставили пістолети до голови і просто сказали: «Виконуйте!» І проробили це з усіма компаніями», – розповів газеті Максим Смілянець, власник інтернет-провайдера, що базується в Києві, який працював у Херсоні.

За даними українського уряду, деякі українські інтернет-провайдери зіпсували мережі, щоби не передавати їх російській стороні.

Ще 29 травня Херсон залишався підключеним до глобального інтернету, але 1 червня зв'язок обірвався. Як пише видання, російська влада перенаправила херсонський мобільний та інтернет-трафік через російські мережі.

Трафік інтернету на 29 травня

Росія перенаправила інтернет-трафік через російські мережі

Інтернет-трафік на окупованій Херсонщині станом на 5 червня

Так у Херсоні виявився заблокований доступ до Facebook, Instagram, Twitter, а також до українських новинних сайтів та інших джерел незалежної інформації. Українські стільникові мережі в місті також вимкнулися, і місцеві жителі були змушені почати користуватися послугами російських мобільних операторів.

Аналогічна ситуація склалася і в інших українських регіонах, які опинилися під російською окупацією, йдеться у публікації. Мешканці цих територій мають доступ лише до російського державного телебачення та радіо, а в деяких районах інтернет та стільникові мережі взагалі відключені, зазначає газета.

Як повідомили виданню українські інтернет-оператори, на деяких окупованих Росією територіях України цифрова цензура ще жорсткіша, ніж у самій Росії: за їхніми даними, у Херсонській та Донецькій областях заблоковано Google, YouTube та месенджер Viber, які в самій Росії залишаються доступними.

За даними української влади, станом на червень близько 15% української інтернет-інфраструктури по всій країні було пошкоджено або знищено. Щонайменше 11% базових станцій стільникового зв'язку не працюють через пошкодження або відсутність живлення.

Через це деякі жителі окупованих Росією територій відірвалися від спілкування зі своїми близькими. Щоб допомогти людям у цих регіонах підключитись до глобальної мережі, український уряд надає безкоштовний доступ до деяких послуг VPN.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні росіяни заблокували месенджер Viber. Через це місцеві мешканці не зможуть не лише спілкуватися з рідними та близькими, але й отримувати сповіщення від українських банків.

Також раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму.

Також за даними розвідки, Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.