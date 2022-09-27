Google запустив новий інструмент, який дозволяє видалити дані про себе з інтернету

В застосунку Google на Android з'явилася нова вкладка «Результати про вас»

Команда Google запустила новий інструмент, який покликаний спростити процес видалення користувацьких даних із результатів пошуку. Про це повідомляє ресурс 9to5Google.

Зазначається, що в застосунку Google на Android з'явилася нова вкладка «Результати про вас» (Results about you).

Цей новий пункт меню відправляє користувачів на сторінку, на якій пояснюється, як можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти або іншу особисту інформацію. Там же можна ознайомитися з усіма вашими даними, які наразі доступно у видачі.

Після того як виберете, що ви хочете видалити, Google попросить вказати причину і після покаже статус вашого запиту – «Схвалено» або «Виконується».

Варто зауважити, що такі дані видаляються тільки з пошукової видачі та видалення контактної інформації з пошуку Google не видаляє її з інших сайтів. Для цього потрібно зв'язатися безпосередньо з хостинговим сайтом, який поширює ваші дані.

Інструмент ручного видалення поки тільки почав розповсюджуватися. У разі нагальної потреби видалити дані ви можете відправити запит з цієї сторінки, на якій детально описана політика Google щодо видалення особистої інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google пропонує нову навчальну програму для українців.