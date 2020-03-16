У секс-шопі в Києві молодик намагався розрахуватися фальшивими доларами



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У молодика виявили ще з десяток подібних банкнот, а в сумці предмет, схожий на пістолет Фото: Патрульна поліція Києва

Продавчиня відмовилася прийняти валюту і викликали поліцію

Столичні патрульні затримали чоловіка, який намагався розрахуватися у магазині валютою з ознаками підробки.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Сьогодні вночі 21-річний чоловік намагався розрахуватися в магазині інтимних товарів купюрою у 100 доларів США. Продавчиня прийняти іноземну валюту відмовилася, крім того, побачила на ній ознаки підробки. Спочатку жінка викликала представників охоронної фірми, а ті – екіпаж патрульної поліції», - розповіли патрульні.

Чоловік причетність до підробних грошей заперечував, але при поверхневій перевірці в останнього інспектори виявили ще з десяток подібних банкнот, а в сумці предмет, схожий на пістолет.

Для з’ясування обставин події на місце було викликано слідчо-оперативну групу Оболонського району.