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    У секс-шопі в Києві молодик намагався розрахуватися фальшивими доларами

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    <p>У молодика виявили ще з десяток подібних банкнот, а в сумці предмет, схожий на пістолет</p> - У секс-шопі в Києві молодик намагався розрахуватися фальшивими доларами

    У молодика виявили ще з десяток подібних банкнот, а в сумці предмет, схожий на пістолет

    Фото: Патрульна поліція Києва

    Продавчиня відмовилася прийняти валюту і викликали поліцію

    Столичні патрульні затримали чоловіка, який намагався розрахуватися у магазині валютою з ознаками підробки.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Сьогодні вночі 21-річний чоловік намагався розрахуватися в магазині інтимних товарів купюрою у 100 доларів США. Продавчиня прийняти іноземну валюту відмовилася, крім того, побачила на ній ознаки підробки. Спочатку жінка викликала представників охоронної фірми, а ті – екіпаж патрульної поліції», - розповіли патрульні.

    Чоловік причетність до підробних грошей заперечував, але при поверхневій перевірці в останнього інспектори виявили ще з десяток подібних банкнот, а в сумці предмет, схожий на пістолет.

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    У секс-шопі в Києві молодик намагався розрахуватися фальшивими доларами
    У секс-шопі в Києві молодик намагався розрахуватися фальшивими доларами

    Для з’ясування обставин події на місце було викликано слідчо-оперативну групу Оболонського району.

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